اقرأ غدًا في "البوابة».. تصعيد إسرائيلي مكثف في جنوب لبنان.. ومحاولات تسلل فاشلة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة» الصادر بتاريخ الثلاثاء 12 نوفمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي خلال القمة العربية الإسلامية بالرياض: مصر تدين بشكل قاطع حملة القتل الممنهج ضد الفلسطينيين

رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: التعاون مع "القومي للأجور" لضمان تطبيق الحد الأدنى في المؤسسات

داليا عبدا لرحيم تكشف في "الضفة الأخرى": فوز ترامب يحمل تداعيات خطيرة على ملفات الشرق الأوسط

تصعيد إسرائيلي مكثف في جنوب لبنان.. ومحاولات تسلل فاشلة

إسرائيل تنصح مواطنيها بعدم حضور مباراة منتخبها أمام فرنسا