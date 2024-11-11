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الإثنين 11 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في "البوابة».. تصعيد إسرائيلي مكثف في جنوب لبنان.. ومحاولات تسلل فاشلة

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة» الصادر بتاريخ الثلاثاء 12 نوفمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي خلال القمة العربية الإسلامية بالرياض: مصر تدين بشكل قاطع حملة القتل الممنهج ضد الفلسطينيين
رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: التعاون مع "القومي للأجور" لضمان تطبيق الحد الأدنى في المؤسسات
داليا عبدا لرحيم تكشف في "الضفة الأخرى": فوز ترامب يحمل تداعيات خطيرة على ملفات الشرق الأوسط
تصعيد إسرائيلي مكثف في جنوب لبنان.. ومحاولات تسلل فاشلة
إسرائيل تنصح مواطنيها بعدم حضور مباراة منتخبها أمام فرنسا

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