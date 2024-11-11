روسيا تعلن عن مقتل 300 جندي أوكراني وتدمير معدات ثقيلة في كورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية قتلت أكثر من 300 جندي أوكراني في الهجمات التي استهدفت المنطقة الحدودية في مقاطعة كورسك في يوم واحد، إضافة إلى تدمير دبابة وآلية مشاة قتالية، وكذلك ناقلتي جند مدرعتين وثماني مركبات مدرعة.

وأكدت الوزارة، عبر بيان نشرته وكالة "سبوتنيك"، أن الخسائر الأوكرانية شملت أيضًا ثلاث مدافع، مدفع هاون، سبع سيارات، واستسلام خمسة جنود أوكرانيين.

وبالنسبة للإجمالي الكلي للأضرار الناجمة عن المعارك في اتجاه كورسك، أفادت الوزارة بأن القوات الأوكرانية فقدت منذ بداية النزاع أكثر من 31،390 جنديًا، بالإضافة إلى 195 دبابة، 127 مركبة مشاة قتالية، و109 ناقلات جند مدرعة.

ودُمرت 1،110 مركبات مدرعة، 850 سيارة، 265 قطعة مدفعية، و40 راجمة صواريخ، بما في ذلك 11 منظومة "هيمارس" و6 راجمات "إم إل آر إس" من صناعة أمريكية.

وشمل التدمير 11 نظام دفاع جوي، 62 محطة تشويش إلكتروني، و12 رادارًا مضادًا للمدفعية، مع 4 رادارات دفاع جوي و26 وحدة هندسية أخرى.