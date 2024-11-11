محافظ الغربية يستمع لشكاوى ومطالب أهالي المحلة الكبرى

التقى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، عدد من المواطنين في جولته المسائية بمدينة المحلة الكبرى وذلك لبحث شكواهم والعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، يأتى ذلك في إطار حرص محافظ الغربية على التواصل المباشر مع المواطنين من خلال التواجد في الشارع والعمل الميداني لتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.



وحرص المحافظ على التجول في الشوارع والأسواق والأماكن العامة، حيث استمع إلى شكاوى المواطنين وأفكارهم لتحسين الخدمات في المدينة، وتطرق إلى مستوى النظافة، ورصف الطرق، وتوفير الخدمات الأساسية، مؤكدا لهم هدفي الرئيسي إرضاء المواطنين وحل مشاكلهم والذي لن يتم إلا من خلال التواجد في الشارع والعمل الميداني للوقوف على المشكلات على الطبيعة ومعرفه احتياجات المواطن على ارض الواقع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واتسم اللقاء بجو من الود والحوار المفتوح، حيث أنصت المحافظ إلى آراء المواطنين وتعليقاتهم باهتمام بالغ، مؤكدًا حرصه على تلبية احتياجاتهم وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة لهم، ووجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بمتابعة تنفيذ المطالب التي عرضها المواطنون والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن التواصل المستمر مع المواطنين يأتي على رأس أولوياته، وأن مكتبه مفتوح للجميع، لضمان تحقيق أفضل مستوى من الخدمات في كافة أنحاء المحافظة.

وقد أعرب المواطنون عن سعادتهم بوجود المحافظ بينهم، معبرين عن تقديرهم لهذا التواصل المباشر وسعيه الحثيث لتحسين الخدمات في المدينة، مما يعكس اهتمامه الحقيقي بمصالحهم.

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