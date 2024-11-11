رشوة ونقل موظفين.. «أبو نحول» يكشف فساد الإدارات الزراعية بمراكز وقرى قنا

تقدم خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كلا من رئيس الحكومة ووزير الزراعة، بشأن انتشار الفساد في الإدارات الزراعية بقنا ونقل الموظفين الأمناء لأماكن بعيدة. وذلك عملاً بحكم المادة 134 من الدستور، والمادتين 212 و213 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وكشف خالد أبو نحول، عن تفشي الفساد والرشوه ونقل الموظفين في الإدارات الزراعية في مراكز فرشوط وابوتشت ونجع حمادي بمحافظة قنا الذين يرفضون التغاضي عن التعدي على الأراضي الزراعية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى تعنت الإدارة الزراعية فى المراكز المذكورة مع العاملين والموظفين الكفء والأمناء لاماكن بعيدة.

وبناءً عليه، طالب خالد أبو نحول، وزير الزراعة بضرورة فتح تحقيق في تلك الوقائع وحل أزمة المزارعين والعاملين بتلك الإدارات.