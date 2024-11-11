وزير الاتصالات: نسخر العلم للتعريف بتاريخنا العريق

شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في احتفالية إطلاق مشروع العرض الافتراضي لعدد من التماثيل في المتحف المصري بالتعاون مع شركة ميتا.

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: هذه الأمسية لها مذاق خاص لأنها تمزج بين التاريخ والحضارة المصرية والإنسانية وبين التكتولوجيا والحداثة والمعاصرة.

وأضاف خلال كلمته في حفل الإطلاق الرسمي لمشروع " Instagram Project Revival": احتفالية اليوم تعكس قدرة مصر على امتلاك ناصيتها، ونحن اليوم بصدد تسخير العلم لخدمة الحضارة والتاريخ الرائد، لافتا إلى أن المشروع الذي شرحه قيادات شركة ميتا هو قمة جبل الثلج وهو فرصة كبيرة للتعريف بتاريخنا العريق.

وتابع:" لدينا في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باع طويل في خدمة التاريخ والحضارة المصرية، ولدينا مشروع لخدمة قراءة المخطوطات بالذكاء الاصطناعي ليستعين بها الباحثين في بحوثهم.

ومن أشهر التماثيل التي شملها المشروع تمثال للملك توت عنخ آمون، وتمثال للملكة حتشبسوت، وتمثال للملك سنوسرت الأول، وتمثال الثالوث الشهير.