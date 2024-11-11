ارتفاع ضحايا حادث طريق "شبرا ـ بنها" الحر إلى 11 شخصا

ارتفع عدد المصابين والمتوفين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق "شبرا ـ بنها" الحر بمحافظة القليوبية إلى مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين.

جرى إخطار اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتضمنت أسماء المصابين كل من : مصطفى جوده عراقى إسماعيل 52 سنة نجار مسلح ومقيم منشية النور ومصاب بكسر بالذراع الأيمن، وعبدالله عبدالفتاح رمضان 58 سنة نجار مسلح ومقيم منشية النور بنها، ومصاب كسور متفرقه بالجسم، ورفعت خليفة محمد أبو الغيط 75 سنة حداد مسلح، ومقيم كفر الحمام مركز بنها، ومصاب بكسور متفرقه بالجسم، وائل شحاته السيد حمدي 42 سنة نجار مسلح ومقيم كفر الحمام، وطارق محمد إبراهيم سعد 33 سنة نجار مسلح ومقيم ذات العنوان.

بالإضافة إلى رفعت بدير إبراهيم 54 سنة نجار مسلح، ومقيم الحرس الوطنى بنها، والسيد عبدالله السيد 53 سنة نجار ومقيم منشيه النور، وصلاح مجاهد مرزوق 51 سنة نجار ومقيم منشيه النور، وأحمد رضا جودة 32 سنة نجار مسلح ومقيم ذات العنوان، وفصيح عبدالرحمن سيف 53 سنة نجار مسلح، ومقيم عزبة أبو مرعي مصاب كدمات وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي، لتلقي العلاج، فيا تجمع أقارب المصابين حول المستشفى للاطمئنان على زملائهم المصابين في الحادث، وجرى رفع آثار الحادث، وتولت الجهات المعنية التحقيق.