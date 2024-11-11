استشهاد 3 لبنانيين في غارات إسرائيلية ومواجهات مستمرة على الحدود

أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الاثنين، عن استشهاد ثلاثة أشخاص في غارة جوية شنتها الطائرات الإسرائيلية على بلدة صريفا في جنوب لبنان.

وأوضحت الوكالة أن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف أيضًا أطراف مخيم الرشيدية جنوبي قضاء صور، بالإضافة إلى غارة أخرى بطائرة مسيرة استهدفت بلدة حوش السيد علي في قضاء الهرمل.

وفي وقت لاحق، تعرضت مدينة النبطية لعدوان جوي آخر، حيث استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مسجد حي البياض الأثري، مما أسفر عن تدميره.

كما شنت غارة على مبنى في طريق النبطية - نادي الشقيف، وتعرضت بلدة كفررمان أيضًا لغارة جوية أدت إلى تدمير أحد المباني هناك.

وفي رد من "حزب الله"، أعلن عن شن هجوم جوي باستخدام طائرات مسيرة هجومية على مواقع لقوات الاحتلال في الأطراف الشرقية لبلدة مارون الرأس ومستوطنة أفيفيم، حيث تم إصابة الأهداف بدقة.

كما أشار الحزب إلى استهداف قاعدة تدريب تابعة للواء المظليين في مستوطنة "كرمئيل" بصلية صاروخية كبيرة، إضافة إلى قصف موقع آخر لقوات الاحتلال في مستوطنة "جورن" باستخدام الصواريخ.