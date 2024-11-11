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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

البرهان: السلام في المنطقة مرهون بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية

رئيس مجلس السيادة
رئيس مجلس السيادة بالسودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان
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رئيس مجلس السيادة بالسودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أكد أن تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الكامل للأراضي العربية، بما في ذلك مرتفعات الجولان، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ومبادرة 2002 التي تدعو إلى حل النزاع.

في كلمته خلال القمة الإسلامية في الرياض، أبدى البرهان دعمه للشعب الفلسطيني، مشيدًا بصموده وسعيه لإقامة دولة ذات سيادة تكون القدس الشرقية عاصمتها.

كما دعا الأطراف الدولية إلى تسريع جهود تنفيذ حل الدولتين، إلى جانب اتخاذ خطوات لوقف إطلاق النار ومنع تفاقم النزاع، مع التأكيد على ضرورة وقف التهجير القسري وضمان وصول المساعدات الإنسانية للنازحين.

على الصعيد الداخلي، وصف البرهان ممارسات "قوات الدعم السريع" بأنها محاولات لتقويض الدولة السودانية وتشريد مواطنيها، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، معربًا عن ثقته بقدرة الشعب السوداني، وبدعم من الحلفاء، على تجاوز الأزمة الحالية.

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