الصحة العالمية تحذر: أزمة إنسانية غير مسبوقة في الشرق الأوسط

الدكتورة حنان حسن بلخي، المسؤولة عن إقليم شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، أشارت إلى أن الأوضاع في الشرق الأوسط تمر بمرحلة غير مسبوقة من التدهور، مع تصاعد الصراع في كل من الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان إلى مستويات خطيرة، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته عبر الإنترنت.

وأوضحت بلخي أن تقارير لجنة مراجعة المجاعة قد دقت ناقوس الخطر بشأن احتمال وقوع مجاعة قريبة في شمال غزة، واصفة الوضع هناك بأنه بالغ السو، مضيفة أن الأوضاع تزداد تفاقمًا مع مرور الوقت، دون أي بوادر للتحسن.

وفي تطور لافت، ذكرت أن المنظمة نجحت في تنفيذ أكبر عملية إجلاء طبي منذ أكتوبر 2023، حيث تم نقل 90 مريضًا و139 من مرافقيهم إلى كل من الإمارات ورومانيا، في محاولة لتوفير الرعاية الصحية الضرورية.

كما أكدت بلخي انتهاء الجولة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، مشيرة إلى أن أكثر من 500،000 طفل حصلوا على الجرعة الثانية من اللقاح، على الرغم من صعوبة الظروف الميدانية وتقييد الهدنات الإنسانية.

وأثنت على الجهود التي بذلها العاملون في القطاع الصحي وأفراد المجتمع في تجاوز العقبات.

في ختام تصريحاتها، أشادت بدور وكالة الأونروا في تقديم الخدمات الصحية الأساسية في غزة، مشيرة إلى أن جهود العاملين في الوكالة تظل حيوية في ظل استمرار الأزمة.

وبشأن الوضع في لبنان، أشارت المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إلى تصاعد الهجمات على المنشآت الطبية في البلاد، حيث تم تسجيل 103 اعتداءات على المرافق الصحية منذ 8 أكتوبر 2023.

كما أوضحت أن 17 مستشفى في البلاد إما توقفت عن العمل أو تعمل جزئيًا نتيجة للأضرار أو انعدام الأمان، مما يعكس أزمة حادة في قدرة النظام الصحي على تلبية احتياجات السكان.

أما في السودان، فقد ذكرت أن نصف سكان البلاد، أي ما يعادل 25 مليون شخص، يحتاجون بشكل عاجل إلى المساعدات الإنسانية، مع الإشارة إلى أن السودان يعاني من أكبر أزمة جوع على مستوى العالم.

كما نبهت إلى الوضع الكارثي في ولاية الجزيرة بسبب النزاعات والهجمات المتكررة على المنشآت الطبية.

على الرغم من هذه الظروف، أكدت المنظمة استمرارها في توفير الإمدادات الطبية والتدريب اللوجستي للكادر الصحي في السودان، مشيرة إلى أن السودان بات أول دولة في الإقليم تطلق اللقاح الجديد ضد الملاريا، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها.

وفي ختام حديثها، دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار في كل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، لبنان، والسودان، مؤكدة على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لدعم المجتمعات المتضررة، والعمل على تقوية الأنظمة الصحية لتكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.