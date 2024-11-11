ننشر توصيات المؤتمر الدولي للرياضيات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بالأقصر

اختتمت اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الدولي لعلوم الرياضيات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في نسخته الثانية عشرة، والذي استمر على مدار يومين بجامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، بمشاركة نخبة من أبرز العلماء والباحثين المتخصصين في هذه المجالات الحيوية من مختلف أنحاء العالم.

وفي ختام أعماله، أصدر المؤتمر مجموعة من التوصيات الهامة التي تهدف إلى تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة البحث العلمي.

وجاء أبرز هذه التوصيات كالتالي:-

1 - شدد المؤتمر على أهمية تعزيز التعاون بين الباحثين في مجالات الذكاء الاصطناعي والهندسة والرياضيات وعلوم الحاسب، وذلك من أجل تطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المعقدة التي تواجه العالم اليوم.

2 - حذر المؤتمر من مخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل غير مسؤول، ودعا إلى وضع إرشادات وأطر أخلاقية وأمنية صارمة لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات، خاصة في المجالات الحساسة مثل الأمن السيبراني.

3 - أوصى المؤتمر بضرورة زيادة الاستثمار في تطوير أدوات وبرمجيات الذكاء الاصطناعي المتخصصة التي تلبي احتياجات الباحثين في مختلف المجالات العلمية، مما يسهم في تسريع وتيرة البحث العلمي وتحسين جودته.

من جانبه أكد الدكتور محمود عبدالعاطي، رئيس المؤتمر ورئيس معامل التأثير العربي، على أهمية هذه التوصيات في رسم ملامح المستقبل القريب للبحث العلمي، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل ثورة حقيقية في العديد من المجالات، وأن الاستفادة منه بشكل أمثل تتطلب تضافر الجهود وتعاون مختلف الأطراف المعنية.

كما وجه الدكتور عبدالعاطي، الشكر لجامعة طيبة التكنولوجية، برئاسة الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على حسن استضافة الجامعة لفعاليات المؤتمر، كما وجه الشكر للدكتور حموده دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري والطلاب، لما بذلوه من جهد في تنظيم المؤتمر وخروجه بالشكل المشرف.

المؤتمر الدولي للرياضيات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي (7)

المؤتمر الدولي للرياضيات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي (8)

المؤتمر الدولي للرياضيات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي (5)

المؤتمر الدولي للرياضيات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي (6)

المؤتمر الدولي للرياضيات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي (3)

المؤتمر الدولي للرياضيات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي (2)

المؤتمر الدولي للرياضيات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي (4)

المؤتمر الدولي للرياضيات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي (17)

المؤتمر الدولي للرياضيات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي (16)

المؤتمر الدولي للرياضيات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي (1)

المؤتمر الدولي للرياضيات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي (14)

المؤتمر الدولي للرياضيات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي (15)

المؤتمر الدولي للرياضيات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي (13)

المؤتمر الدولي للرياضيات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي (12)

المؤتمر الدولي للرياضيات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي (11)

المؤتمر الدولي للرياضيات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي (9)