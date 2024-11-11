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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ قنا يستقبل وفد بعثة البنك الدولي بمكتبه خلال تفقدهم تنفيذ عدد من المشروعات

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا
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استقبل الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بمكتبه وفد بعثة البنك الدولى، والمكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، خلال زيارتهم للمحافظة، حيث ضم الوفد كل من جويل نكومبيلا موكونغو، و مارينا أوغسطين سومارجونو، و إيميران سيرج وتشوكودي أوكافور وأمل فلتس، وميسرة شمس، ممثلى البنك الدولى، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير وحدة حياة كريمة، ومسئول الاعتبارات المجتمعية، وشيماء سليمان، أعضاء المكتب التنسيقى.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة ، وعدد من أعضاء وحدة التنفيذ المحلية.

ومن جانبه قال محافظ قنا، أن الزيارة تأتى في إطار قياس أثر مشروعات البرنامج والتخطيط للمرحلة القادمة، والتأكد من تطبيق الاشتراطات والاعتبارات البيئية، والاجتماعية، والسلامة والصحة المهنية بالمشروعات التى يتم تنفيذها بالمحافظة.
ووجه "عبد الحليم" الشكر لفريق البرنامج بمكتب التنسيق بوزارة التنمية المحلية وممثلى البنك الدولى على الدعم الذى يتم تقديمه لمحافظة قنا، مما ساهم في نجاح البرنامج، و تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى خفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل حقيقة للشباب، و تحقيق نقلة نوعية في ملف المناطق الصناعية وبناء القدرات، مشيرًا إلى  انه سيتم الاستعانة بخبرات البنك الدولي وتجاربه السابقة في تشغيل المشروعات المنفذة.

ومن جانبهم، أشاد وفد البنك الدولي بما تحقق من إنجازات ومشروعات تنموية في محافظة قنا، مشيرين إلى أهمية تجربة المحافظة في تعظيم الأثر الإيجابي الذي أحدثه البرنامج، والذي تجلّى في قصص نجاح متعددة ومتميزة.

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