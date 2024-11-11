محافظ قنا يعقد اجتماعًا لمناقشة مستجدات ملف التقنين

عقد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا، بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة تنفيذ تعليمات وتوجيهات مجلس المحافظين الأخير، وتطبيق القرارات الخاصه بمنظومة التقنين، والتصالح، وضبط الأسعار والأسواق على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، ومديرى الإدارات المعنية ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.

حيث ناقش محافظ قنا، آخر المستجدات الخاصة بملف التقنين، وما تم البت فيه، وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين، لتقنين أوضاعهم وتحصيل مستحقات الدولة، هذا إلى جانب بيان بأعداد الطلبات غير الجادة للتقنين، بالإضافة إلى استعراض عدد من التحديات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة خلال الفترة الماضية.

وشدد محافظ قنا على ضرورة التصدي الحاسم للتعديات على الأراضي الزراعية وعدم السماح بأي شكل من الأشكال لأيَّة محاولة جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدا علي عدم البناء العشوائي والحفاظ على المساحات المنزرعة حفاظًا على الأمن الغذائي.

كما وجه "عبد الحليم " بضرورة تقييم خدمات النقل الجماعى في مراكز ومدن المحافظة ، وسرعة إجراء دراسة لخريطة المحافظة لتنظيم خطوط سير التكاتك والموصلات العامة بشكل عام مع وضع تسعيرة عادلة ، بالاضافة إلى البحث عن ساحات مناسبة لإقامه الاسواق الدورية بالمدن والإشراف عليها بما يضمن تقديم خدمات لائقة للمواطنين .