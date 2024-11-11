لافروف: الناتو يتمدد في أوراسيا ويهدد استقرار الإقليم

حذر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، من التحركات المستمرة التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي “الناتو” بهدف تعزيز نفوذه في مناطق متعددة من أوراسيا.

وفقًا لوكالة تاس الروسية، أوضح لافروف أن الناتو قد كثف جهوده منذ تفاقم الأزمة الأوكرانية، حيث يسعى إلى توسيع نطاق سيطرته، لا سيما في غرب آسيا والمحيط الهادئ، مضيفًا أن الحلف يعمل بنشاط على تعزيز أمن أعضائه من خلال توسيع نفوذه وتأسيس تحالفات جديدة في هذه المناطق.

أكد لافروف أن الاستراتيجية التي يقترحها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن الأمن الأوراسي تسعى لتقديم حلول داخلية للمشكلات الإقليمية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تستند إلى مبدأ تحميل الدول الواقعة ضمن هذه المناطق المسؤولية عن إدارة الأزمات المحلية، مع تقليل الاعتماد على التدخلات الأجنبية التي تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة.