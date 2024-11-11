النيابة الإدارية تفحص فيديو طبيبة نساء وتوليد فضحت حمل بنت عمرها 14 عامًا

أمرت هيئة النيابة الادارية برئاسة المستشار عبد الراضي صِدِّيق ؛ وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، بتفحص ما تم رصده بمعرفة مركز الإعلام والرصد، من انتشار تداول مقطع فيديو منسوب صدوره لإحدى الطبيبات يتضمن ما قد يشكل انتهاكاً لحقوق المريضات ومخالفة لأخلاقيات مهنة الطب ولائحة آداب ممارسة المهنة.

كان قد انتشر بث مباشر لطبيبة نساء وتوليد تفضح سر مريضة عندها عمرها ١٤ عام بدون استئذانها، ما تسبب في حالة جدل كبيرة في الشارع المصري.

صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.