محافظ أسوان يستقبل زوجة رئيس جمهورية صريبا بمطار أسوان الدولى

إستقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان السيدة تامارا فوتشيتش حرم رئيس جمهورية صربيا الصديقة ، وذلك بمطار أسوان الدولى برفقه الدكتورة هدى يسى رئيس إتحاد المستثمرات العرب، واللواء وائل شلتوت نائب مدير المطار .

الدورة 27 لمؤتمر ومعرض الإستثمار العربى الإفريقى والتعاون الدولى

وقد رحب الدكتور إسماعيل كمال بحرم رئيس جمهورية صريبا لزيارتها لعروس المشاتى، وحرصها لحضور فعاليات الدورة 27 لمؤتمر ومعرض الإستثمار العربى الإفريقي والتعاون الدولى، والذى تنطلق فعالياته صباح الغد برعاية رئيس مجلس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولى، والسفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية .

مؤكداً على أن عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية طبقاً لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى جاهزة لإستضافة أى مؤتمرات أو مهرجانات، وخاصة خلال الفترة الحالية من العام مع إنطلاق الموسم الشتوى، والذى يشهد زخم كبير وإقبال متزايد من الأفواج السياحية والزائرين من مختلف دول العالم للإستمتاع بالبانوراما الجمالية والطقس المعتدل والشمس المشرقة التى تشتهر وتتميز بها أرض بلاد الذهب.

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