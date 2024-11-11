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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا صموئيل يرسم شمامسة ومكرستين بطموه

الأنبا صموئيل يرسم
الأنبا صموئيل يرسم شمامسة ومكرستين بطموه
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ترأس الأنبا صموئيل، أسقف طموه، بمحافظة الجيزة، القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد إسطفانوس والقديس الأنبا صموئيل المعترف "مقر المطرانية"، ورسامة ٢٤ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس و٤ آخرين في رتبة أغنسطس، وتكريس ٢ من طالبات التكريس للخدمة في الإيبارشية.

وفي سياق آخر، ترأس الأنبا بموا، أسقف السويس، القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مار جرجس بحي الصباح بالسويس  ورسامة ٣٩  من أبناء الكنيسة شمامسة برتبة إبصالتس، و ٢٨ آخرين برتبة أغنسطس، من أجل الخدمة بالكنيسة ذاتها، يأتي ذلك ضمن احتفالات الكنيسة بنهضة مار جرجس شفيع الكنيسة، وسط حضور عدد كبير من أبناء الكنيسة.

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