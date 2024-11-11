"حزب الله": لم نتلق مقترحات بشأن الهدنة في لبنان

أكد محمد عفيف، الناطق باسم "حزب الله"، أن الحزب لم يتلق أي عرض رسمي يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان.

وأوضح، في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون اللبناني اليوم، أن الأمور لا تزال في مرحلة المداولات الأولية، مشيرًا إلى أن النقاشات الحالية تتسم بالإيجابية لكنها لم تصل بعد إلى أي قرارات أو إجراءات ملموسة.

في الوقت ذاته، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المقترحات المطروحة ضمن الجهود الدبلوماسية تشمل انسحاب قوات "حزب الله" شمال نهر الليطاني.

كما ينص المقترح على منع أي تواجد عسكري للحزب قرب الحدود، مقابل إعادة جيش الاحتلال الإسرائيلي تمركزه عند الحدود الدولية.