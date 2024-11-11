ads
الإثنين 11 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"حزب الله": لم نتلق مقترحات بشأن الهدنة في لبنان

الناطق باسم حزب الله،
الناطق باسم حزب الله، محمد عفيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد محمد عفيف، الناطق باسم "حزب الله"، أن الحزب لم يتلق أي عرض رسمي يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان.

وأوضح، في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون اللبناني اليوم، أن الأمور لا تزال في مرحلة المداولات الأولية، مشيرًا إلى أن النقاشات الحالية تتسم بالإيجابية لكنها لم تصل بعد إلى أي قرارات أو إجراءات ملموسة.

في الوقت ذاته، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المقترحات المطروحة ضمن الجهود الدبلوماسية تشمل انسحاب قوات "حزب الله" شمال نهر الليطاني.

كما ينص المقترح على منع أي تواجد عسكري للحزب قرب الحدود، مقابل إعادة جيش الاحتلال الإسرائيلي تمركزه عند الحدود الدولية.

حزب الله لبنان وقف اطلاق النار الاحتلال الإسرائيلي