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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يكشف تفاصيل واقعة تعدي سيدة على طفل بالإسكندرية

المتهمة
المتهمة
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تعدى إحدى السيدات على طفل بالإسكندرية.
  
 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله إحدى السيدات تقوم بالتعدى على طفل بالإسكندرية.
 

 بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 5 الجارى تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية من شقيقين بقيام (زوجة والدهما ) بالتعدى بالضرب على (نجل أحدهما "البالغ من العمر عام") ورطمه بالأرض عدة مرات بنطاق دائرة القسم. 
 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة "الظاهرة بمقطع الفيديو"  فى حينه وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة لعدم إنجابها أطفال.
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق وقررت إستمرار حبسها لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

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بالإسكندرية السيدات على طفل التواصل الاجتماعي فيديو على مواقع وزارة الداخلية بالتعدى على طفل بالإسكندرية