إيبارشية أبنوب تحتفل بتخريج دفعة جديدة من فصول "محو الأمية"

احتفلت إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة للأقباط الأرثوذكس، بالتعاون مع أسقفية الخدمات والهيئة العامة لتعليم الكبار بأسيوط، بتخرج دفعة جديدة من المتحررين من محو الأمية، بحضور الأنبا بيسنتي، أسقف الإيبارشية.

شهد الاحتفال الدكتور عيد عبد الواحد، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، ونادي إبراهيم، مدير المكتب التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار بأسيوط، والنائب أحمد حسين جودة، عضو مجلس النواب، إلى جانب منسقة برنامج محو الأمية بأسقفية الخدمات العامة.

ومن جانبه، أشار الأنبا بيسنتي، خلال الاحتفال إلى أهمية دور الكنيسة في محو الأمية، كما أكد الحضور على أهمية تضافر الجهود للقضاء على الأمية، وعلى دور الكنيسة الإيجابي في هذا الشأن.

واختتم الحفل بتوزيع شهادات التخرج للخريجين، والتقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة.