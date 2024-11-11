نائب محافظة الإسكندرية تستقبل وفداً صينياً لبحث تعزيز سبل التعاون

استقبلت المهندسة أميرة صلاح عبد الحكيم نائب محافظ الإسكندرية، وفداً صينياً برئاسة وانغ يانبينغ رئيس مجلس نواب الشعب بمدينة هايكو الصينية لبحث تعزيز سبل التعاون والاستثمار بين الجانبين على كافة الأصعدة.

وفي بداية اللقاء؛ رحبت نائب المحافظ بالوفد في الإسكندرية، مشيدة بالعلاقات بين مصر والصين خاصه بعد زيارة الرئيس السيسي للصين في شهر مايو 2024 وتوقيع البيان المشترك بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية والذي من شأنه تعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

ومن جانبها؛ قدمت رئيسة الوفد الشكر لنائب المحافظ على حفاوة الاستقبال وأكدت على عمق العلاقات بين مصر والصين حيث تعتبر الصين الدولة المصرية بوابة لقارة أفريقيا، مشيرة إلى أن وفداً من هايكو قد زار محافظة الإسكندرية العام الماضي لما لها من أهمية ومكانة كبيرة بين المدن المصرية.

وأضافت نائب المحافظ أن الإسكندرية هي عاصمة مصر الصناعية والاقتصادية والتجارية، كما أن وجود 3 موانئ ضخمة بها يجعلها تستقبل نحو 65 % من حجم الصادرات والواردات المصرية.

وخلال اللقاء؛ قام أحد أفراد الوفد بتقديم نبذة مختصرة عن مدينة هايكو فهي عاصمة مقاطعة هاينان جنوب الصين تقع على الساحل الشمالي لجزيرة هاينان، واحتفظت هايكو بمكانتها كميناء رئيسي لجزيرة هاينان، حيث تتعامل مع أكثر من نصف إجمالي تجارتها، وتصدر كميات كبيرة من المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية، وشهدت هايكو فترة من النمو الاقتصادي السريع والنمو السكاني المتغير وتحسنت البنية الأساسية للمدينة بسرعة، وتعتبر المدينة واجهة سياحة حيث تحتوي على العديد من الآثار ولذلك تهتم مدينة هايكو بمشاركة تجربة الإسكندرية الشهيرة في مجال حماية التراث.

وختاماً؛ أشارت نائب المحافظ إلى أن الإسكندرية لديها تراث حضاري ضخم حيث أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بهذا الشأن وهناك العديد من القوانين واللوائح المصرية للحفاظ على الآثار، وقامت نائب المحافظ بدعوة الوفد لزيارة بعض الأماكن الأثرية بالإسكندرية مثل دير مارمينا وشارع النبي دانيال الذي تم تطويره مؤخراً، كما قام الوفد بدعوة نائب المحافظ لزيارة مدينة هايكو لمناقشة سبل التعاون والاستثمار المستقبلي.