وجبات يجب تناولها في فصل الشتاء.. تعرفي عليها

مع اقتراب الموسم الشتوى يستعد الكثير منا لا ستقبال ذلك الموسم بإعداد المأكولات الشتويه التى تدر على الأسره بالدفء، وفى هذا التقرير سنعرض أهم وأشهر المأكولات التى قد يحرص كل منا على تناولها فى الشتاء للإحساس بالدفء.

شوربة العدس

تعد من الاطعمه اللذيذة الرائعة فى الشتاء مصحوبه فى ذلك بفته العدس التى تكسب الجسم الصحة والقوة لكونها وجبه مشبعة للجسم ومفيدة اذ يحتوى على كميات كبيرة من البروتين والالياف .

البطاطا الحلوة

تعد من افضل وأهم الاكلات اذ تعد بكونها مصدرا ممتاز للفيتامينات والالياف التى تمد الجسم بالدفء الطاقة ولطيب طعمها فقد تنوع فى أساليب تحضيرها ما بين مسلوقة أو مشوية وعلى ذلك فقد تصبح من الواجبات الشتوية الهامه .

الدجاج بالخضروات

يعد خيار رائع ووجبه لذيذة من الواجبات الهامه فى الشتاء ذلك لانه يحتوى على بروتينات وفيتامينات تكسب الجسم الطاقة والقوة والاحساس بالدفء.

الأسماك

تعتبر مصدرا ممتاز للبروتين والاحماض الدهنيه الأوميجا _3 وذلك يجعلها وجبه هامه وخيار مهم فى الشتاء لتعزيز صحة القلب والشعور بالطاقة والدفء وفى ذلك تعد باساليب متنوعه ما بين مشوية ومطهيه أو مقليه .

الكشك

يعتبر من الاكلات الشهيرة فى المطبخ العربى اذ تعزز الجسم بحرارة وهذه الحرارة تكسب الجسم الاحساس بالشبع لفترة طويلة ويمد الجسم بالطاقة والنشاط ذلك لاحتوائه على كل من القمح واللبن الحامض .

الخبيزة

توصف بانها من الاكلات الشعبيه بالمطبخ العربى وخاصة المطبخ المصرى وتفيد فى انها تعزز مناعة الجسم اذ تفيد فى معالجة نزلات البرد والاسعال .

البليلة

اعتادنا على تناولها اذ تعد من الاكلات الشتويه الممتعة ذلك لانها تساعد على الاحساس بالدفء بسبب احتوائها على العديد من العناصر الغذائية التى تمد الجسم بالطاقة .