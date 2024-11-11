أسقف "بني مزار" يستقبل وفدًا من طلاب الكلية الإكليريكية

استقبل الأنبا أنيانوس أسقف بني مزار والبهنسا، وفدًا من طلبة الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير العذراء بجبل قسقام "المحرق"، برفقة الراهب القس أرساني المحرقي وكيل الكلية، وذلك في إطار اليوم الإكليريكي الثامن والذي حمل عنوان "الزيج" الذي يعني "المطمار، ميزان البناء".

والقى الأنبا أنيانوس، كلمة بعنوان "سبعة أسرار الخدمة"، وكلمة أخرى ألقاها القمص صليب صليب بعنوان "الشخصية المستقيمة"، وكذلك مجموعات عمل تم فيها طرح ومناقشة قضايا متنوعة تختص بالخدمة، وفي الختام زاروا دير السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالبهنسا.



وفي سياق آخر، احتفلت إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة للأقباط الأرثوذكس، بالتعاون مع أسقفية الخدمات والهيئة العامة لتعليم الكبار بأسيوط، بتخرج دفعة جديدة من المتحررين من محو الأمية، بحضور الأنبا بيسنتي أسقف الإيبارشية.