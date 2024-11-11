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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ليفاندوفسكي يتربع على عرش هدافي "لا ليجا".. وصراع مشتعل بين النجوم

روبرت ليفاندوفسكي
روبرت ليفاندوفسكي
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مع دخول فترة التوقف الدولي هذا الشهر ، يواصل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني لموسم 2024/2025 برصيد 14 هدفًا، ليعزز موقعه كأحد أبرز المهاجمين هذا الموسم.

في المركز الثاني يأتي كل من أيوزي بيريز، لاعب فياريال، والبرازيلي رافينيا، جناح برشلونة، برصيد 7 أهداف لكل منهما، ليستمرا في مطاردة ليفاندوفسكي.

ويحتل المركز الثالث الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، والكرواتي أنتي بوديمير، لاعب أوساسونا، حيث سجل كل منهما 6 أهداف حتى الآن.

أما المركز الرابع، فيشترك فيه عدة لاعبين برصيد 5 أهداف لكل منهم، وهم: داني أولمو (برشلونة)، دودي لوكاباكيو (إشبيلية)، جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، ولامين يامال (برشلونة).

تعكس هذه القائمة المنافسة القوية بين اللاعبين في صراعهم على لقب هداف الدوري الإسباني لهذا الموسم، حيث يتطلع كل منهم لتعزيز موقعه مع عودة المنافسات بعد التوقف الدولي.

روبرت ليفاندوفسكي رافينيا برشلونة فياريال كيليان مبابي