الأسهم الأوروبية تنهي التعاملات على ارتفاع بدعم قطاع العقارات

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الاثنين لتبدأ أسبوعًا حافلًا بالبيانات على أساس إيجابي مع تقييم المستثمرين لتأثير رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة على الأسواق.

وأغلق مؤشر Stoxx 600 الأوروبي مؤقتًا مرتفعًا بنسبة 1.1%، مع وجود معظم القطاعات والأسواق الرئيسية في المنطقة الإيجابية.

وقادت أسهم البناء والمواد المكاسب، لتغلق مرتفعة بنحو 2%.

سجل المؤشر القياسي خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي يوم الجمعة حيث قام المشاركون في السوق بتقييم احتمالية فرض تعريفات عالمية من الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب.

وسيقوم المستثمرون بفحص مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، بما في ذلك قراءات التضخم في ألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبيانات الناتج المحلي الإجمالي.

كما ارتفع تداول وول ستريت يوم الاثنين بعد ارتفاع قوي الأسبوع الماضي.

وارتفعت سوق الأسهم الأمريكية إلى جولة أخرى من الأرقام القياسية يوم الجمعة، حيث أنهى مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 أفضل أسبوع لهما منذ عام بعد فوز ترامب في الانتخابات.

كما حصلت الأسهم الأمريكية على دعم من بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد أن خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس الماضي.

و سينتظر المستثمرون العالميون أحدث الأخبار الأمريكية خاصة قراءات التضخم في وقت لاحق من هذا الأسبوع.