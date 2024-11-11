وزير الصحة يقرر تعيين أحمد مصطفى رئيسًا لهيئة التأمين الصحي خلفًا لـ«ضاحي»

قرر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تكليف الدكتور أحمد محمد مصطفى قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، خلفًا للدكتور محمد ضاحي.

ونص القرار، الذي حمل رقم 458 لسنة 2024، في مادته الأولى على أنه: "يُسند للدكتور أحمد محمد مصطفى، استشاري متفرغ الأنف والأذن والحنجرة بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، القيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي لمدة 3 أشهر، أو لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لشغل الوظيفة، أيما الأجلين أقرب".

كما نص قرار وزير الصحة ، على أن يتم تنفيذ هذا الندب اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلتزم بتنفيذه جميع الجهات المختصة، ويلغى كل قرار يخالف أحكامه .

وقد شغل الدكتور أحمد محمد مصطفى ، العديد من المناصب كان آخرها مديرا للمعهد القومى للسمع والكلام ، والمدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار .