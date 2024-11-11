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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

برشلونة في الصدارة.. ترتيب الدوري الإسباني قبل فترة التوقف الدولي

فريق برشلونة
فريق برشلونة
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قبل فترة التوقف الدولي في نوفمبر، يواصل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2024/2025 برصيد 33 نقطة من 12 مباراة، حيث حقق الفريق الكتالوني 11 انتصارًا وتعرض لهزيمة واحدة، مسجلًا 40 هدفًا ومستقبلًا 11 هدفًا.

في المركز الثاني يأتي ريال مدريد برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، بعد أن حقق 7 انتصارات و3 تعادلات وتعرض لهزيمة واحدة، حيث سجل الفريق 21 هدفًا واستقبلت شباكه 11 هدفًا.

يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث برصيد 23 نقطة من 12 مباراة، بعد تحقيقه 6 انتصارات و5 تعادلات وهزيمة واحدة، مسجلًا 18 هدفًا ومستقبلًا 7 أهداف، مما يبرز تماسك دفاعه.

في المركز الرابع، يأتي فريق فياريال برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، حيث حقق 6 انتصارات و3 تعادلات وتعرض لهزيمتين، وسجل الفريق 20 هدفًا بينما استقبل 19 هدفًا.

وفي مراكز الهبوط، يقبع فالنسيا في المركز الأخير برصيد 7 نقاط من 11 مباراة، بعد أن حقق انتصارًا واحدًا و4 تعادلات مقابل 6 هزائم، مسجلًا 8 أهداف ومستقبلًا 17 هدفًا، ليواجه تحديات كبيرة في تحسين وضعه خلال الجولات القادمة.

تشير هذه النتائج إلى منافسة قوية بين الفرق على مراكز الصدارة، بينما تواجه فرق أخرى تحديات للبقاء في الدوري.

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