إحالة سيدة للمحاكمة لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية بعين شمس

قرارات جهات التحقيق المختصة إحالة سيده لاتهامه بسرقة المشغولات الذهبية من داخل أحد المساكن التي "تعمل به" بالقاهرة الي محكمة الجنح.

وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمه و التحريات التكميلية.

تعود البداية عندما تلقى مباحث قسم عين شمس بلاغ من أحد السيدات بسرقة الشقة السكنية وتم عمل التحريات وتوصل إلى ضبط سيدة ” لقيامها بسرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل أحد المساكن "تعمل به" وبحوزتها (هاتف محمول – ومواجهته اقرت بالتصرف فى باقى المسروقات ببيعها لاحدي السيدات و(3 من مالكى محال المصوغات "سيئى النية") تم ضبطهم ، وبحوزتهم المسروقات المستولى عليها.