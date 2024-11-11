ads
الإثنين 11 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة سيدة للمحاكمة لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية بعين شمس

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرارات جهات التحقيق المختصة  إحالة سيده لاتهامه بسرقة المشغولات الذهبية من داخل أحد المساكن التي "تعمل به"  بالقاهرة  الي محكمة الجنح.

وتسلمت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمه و التحريات التكميلية.

تعود البداية عندما تلقى  مباحث قسم عين شمس  بلاغ من أحد السيدات بسرقة الشقة السكنية  وتم عمل التحريات  وتوصل إلى ضبط سيدة ” لقيامها بسرقة كمية من المشغولات الذهبية من داخل أحد المساكن "تعمل به" وبحوزتها (هاتف محمول –  ومواجهته اقرت بالتصرف فى باقى المسروقات ببيعها لاحدي السيدات و(3 من مالكى محال المصوغات "سيئى النية") تم ضبطهم ، وبحوزتهم المسروقات المستولى عليها.

إحدى السيدات احالة سيدة المشغولات الذهبية الصحيفة الجنائية