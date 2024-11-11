نائب الرئيس الإيراني يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان

دعا النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد رضا عارف، إلى وقف فوري لإطلاق النار في كل من قطاع غزة ولبنان، وضرورة السماح بإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة إعمار المناطق المتضررة.

وأكد عارف -خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المنعقدة اليوم الإثنين في العاصمة السعودية "الرياض"- أن الأعمال العدائية التي تشهدها غزة تعد الأسوأ منذ عقود".

وشدد على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا لإنهاء الصراع المتصاعد في كل من قطاع غزة ولبنان، منددا بعجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب في غزة وأن القوانين الدولية باتت غير فعالة ضد الأحداث التي يشهدها العالم.