5 قوى تحد من نفوذ ترامب العالمى.. الديون وخطر الحرب التجارية والتقلبات فى الحرب التجارية والحرب التجارية قد تهدد قدرة الإدارة المقبلة على تحقيق أهدافها

لقد أثارت عودة دونالد ترامب السياسية فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام ٢٠٢٤ قدرًا كبيرًا من الاهتمام، وخاصة فيما يتعلق بتأثيره المحتمل على السياسة العالمية. ومع تفويض انتخابى قوى وأجندة طموحة "لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، فإن ترامب على استعداد لإعادة تشكيل السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

ومع ذلك، وكما أظهر التاريخ، غالبًا ما تشكل العوامل الخارجية قوة الولايات المتحدة، وتواجه قدرة ترامب على ممارسة النفوذ على الساحة العالمية قيودًا كبيرة. من الأحداث غير المتوقعة فى الشرق الأوسط إلى التوترات المتزايدة مع الجهات الفاعلة العالمية الرئيسية، سيتم اختبار قدرة ترامب على تحقيق أهداف سياسته الخارجية.

أحد العوامل الأساسية التى قد تعرقل أهداف السياسة الخارجية لترامب هو عدم القدرة على التنبؤ بالأحداث العالمية، وخاصة فى المناطق المتقلبة مثل الشرق الأوسط.

وكما اكتشف الرئيس بايدن فى عام ٢٠٢٣، فإن الأزمات غير المتوقعة يمكن أن تحول بسرعة الأولويات العالمية وتقوض الخطط الموضوعة بعناية. فى الشرق الأوسط، تتصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران.

وتشكل تهديدات الصواريخ الإيرانية المستمرة والإجراءات العسكرية المحتملة لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ضد الأهداف الإيرانية مصدر قلق خاصًا.

ويشير مايك دوران، المسئول السابق فى مجلس الأمن القومى فى عهد الرئيس جورج دبليو بوش والآن زميل بارز فى معهد هدسون، إلى أن نتنياهو قد يتردد فى التصرف بشكل حاسم ضد إيران دون موافقة صريحة من ترامب.

ويقترح دوران أن "نتنياهو لا يمكن أن يكون متأكدًا تمامًا من أن ترامب سيعطى الضوء الأخضر لشن هجوم كبير على إيران فى الأيام الأولى من ولايته الثانية". وقد يؤدى هذا الغموض إلى المزيد من زعزعة الاستقرار الإقليمي، مما قد يجر الولايات المتحدة إلى صراعات قد يفضل ترامب تجنبها.

التحدى الكبير الثانى الذى يواجه السياسة الخارجية لترامب هو الحزم المتزايد لفلاديمير بوتين. إن التقدم العسكرى الروسى فى أوكرانيا، إلى جانب نفوذها الجيوسياسى المتزايد، يضع ترامب فى معضلة.

فى حين تعهد ترامب بالتفاوض على حل سريع للحرب فى أوكرانيا، فإن الخبراء متشككون فى مدى سرعة التوصل إلى مثل هذا السلام.

يوضح مايك دوران أن فرص التوصل إلى حل سريع ضئيلة لأن "بوتين يشتم رائحة الدم" وهو عازم على الضغط على ميزته العسكرية ضد أوكرانيا. وبينما يضع ترامب نفسه كصانع صفقات، يستغل بوتين هذه الفرصة لتأمين المزيد من المكاسب العسكرية فى أوكرانيا.

ويحذر السير لورانس فريدمان، الاستراتيجى الشهير، من أن ترامب قد يبدو "ضعيفًا وعقيمًا" إذا تخلى عن أوكرانيا للعدوان الروسي، مما يقوض سمعته كمفاوض.

يكمُن التحدى الرئيسى الثالث لتطلعات ترامب فى السياسة الخارجية فى حالة الجيش الأمريكي. بعد سنوات من الضغوط الناجمة عن الالتزامات العسكرية المستمرة، وخاصة فى أوكرانيا وإسرائيل.

تواجه الولايات المتحدة نقصًا كبيرًا فى الموارد. وقد ناقش إلبريدج كولبي، وهو مسئول كبير سابق فى البنتاغون خلال فترة ولاية ترامب الأولى، علنًا تراجع جاهزية الجيش، مشيرًا إلى أن "جاهزية جيشنا منخفضة"، مؤكدًا أن القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية قد تم إهمالها.

ومع تناقص مخزونات البنتاجون من الذخائر الرئيسية، مثل صواريخ باتريوت، سيواجه ترامب صعوبات كبيرة فى تأكيد القوة العسكرية الأمريكية على الصعيد العالمي. وسوف يؤدى هذا الاستنزاف للموارد إلى تعقيد قدرته على الاستجابة للتهديدات الجديدة، مثل القوة العسكرية المتزايدة للصين فى المحيط الهادئ.

وهناك قيد حاسم آخر على قدرة ترامب على ممارسة النفوذ العالمى يتمثل فى الديون المتراكمة للولايات المتحدة، والتى بلغت الآن ٣٥ تريليون دولار، أو ١٢٣٪ من الناتج المحلى الإجمالي. إن هذا الضغط المالى يتفاقم بسبب التكلفة المتزايدة لمدفوعات الفائدة على الدين الوطني، والتى تستهلك بالفعل ١٧٪ من الإنفاق الحكومي.

وبينما يفكر ترامب فى تخفيضات ضريبية وتوسيع الإنفاق الدفاعي، تواجه الولايات المتحدة وضعًا ماليًا محفوفًا بالمخاطر من شأنه أن يعرض قدرتها على فرض قوتها فى الخارج للخطر.

كما يحذر الخبراء فى مجال التمويل، فإن الولايات المتحدة تبحر فى "مياه مجهولة"، مع احتمال حدوث أزمة مالية عالمية تلوح فى الأفق إذا استمر الدين فى الارتفاع دون رادع. ويقلل هذا الغموض المالى من قدرة الولايات المتحدة على ممارسة قوتها المالية فى المفاوضات الدولية، من الصفقات التجارية إلى الإنفاق العسكري.

وأخيرًا، تشكل سياسات ترامب التجارية المقترحة خطرًا كبيرًا آخر على أهداف سياسته الخارجية. الواقع أن وعود حملته بفرض رسوم جمركية على السلع الصينية (تصل إلى ٦٠٪) وعلى الدول الأخرى (٢٠٪) قد تؤدى إلى تصعيد حاد فى التوترات التجارية.

إن نظام التجارة العالمى مترابط للغاية، وأى اضطراب كبير قد يقوض الاقتصاد الأمريكي، مما يجعل من الصعب على ترامب تحقيق أهدافه الاقتصادية وسياساته الخارجية.

مع مواجهة الولايات المتحدة لاحتمال اندلاع حرب تجارية، فإن التداعيات الجيوسياسية الأوسع نطاقا قد تؤدى إلى إجهاد علاقات أمريكا مع كل من الحلفاء والمنافسين، مما يترك لترامب خيارات أقل للتأثير على الشئون العالمية.

إذا نجحت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، فسوف تواجه تحديات كبيرة فى السياسة الخارجية. فمن الأحداث غير المتوقعة فى الشرق الأوسط إلى التوترات المتزايدة مع روسيا والصين، ستكون الضغوط الخارجية على إدارته هائلة.

علاوة على ذلك؛ فإن المشاكل الداخلية التى تعانى منها الولايات المتحدة، مثل ضعف الجيش، والديون المتنامية، ومخاطر الحرب التجارية، سوف تحد من قدرة ترامب على ممارسة القوة العالمية.

وبينما يسعى الفاعلون الجيوسياسيون مثل بوتين وشى ونتنياهو إلى تحقيق مصالحهم الخاصة، فسوف يضطر ترامب إلى التنقل بين هذه الديناميكيات المعقدة بعناية، وموازنة أجندته "أمريكا أولًا" مع حقائق النظام العالمى المتغير. وسوف يواجه حلم "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" أصعب اختبار له حتى الآن.