الحجر الزراعي ينشر بيان كميات تقاوي البطاطس المستوردة بصورة دورية

وجه الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزيه للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، بنشر تقارير كميات البطاطس المستوردة بصورة دورية مما قد يسهم في وضوح الرؤية فى سوق تقاوى البطاطس وينعكس على استقرار السوق وتوازن الأسعار وتحقيقا لمبادئ الشفافية، وبما يتيح للمزارعين والمستوردين من تحديد احتياجاتهم اول بأول، واتخاذ القرارات الرشيدة فيما يخص مواعيد الزراعة وتجهيز الأراضي.

وسيتيح التقرير كميات تقاوى البطاطس المستوردة أسبوعيا لكافة الأصناف المستوردة وكافة المناشئ ومقارنة الكميات المستوردة مع نظيرتها من العام السابق فى نفس الفترة.

وجاء ذلك في إطار حرص الادارة المركزيه للحجر الزراعي علي تلبية رغبات مزراعي ومنتجي البطاطس.