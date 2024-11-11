شبورة مائية وأمطار ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

كما يشهد غدا الثلاثاء، شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية علي فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 16 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 21 وعلى شمال الصعيد 26 للعظمي والصغرى 12 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمي والصغري 15 درجة .