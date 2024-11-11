التعليم: لا يوجد عجز في معلمي المواد الأساسية.. فيديو

كشف شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل خطة الوزارة للنهوض بالعملية التعليمية في مصر من خلال اتخاذ إجراءات صارمة.

وأوضح زلطة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن وزير التعليم يجري جولات وزيارات بشكل مستمر للمدارس في المحافظات، حيث تم حتى الآن زيارة 200 مدرسة في أكثر من 20 محافظة.

وأضاف متحدث التعليم، أن هناك توجيهات من الوزير محمد عبد اللطيف بالتأكيد على المديريات التعليمية والإدارات التابعة لكل مديرية؛ بالتعامل مع أي شكوى فردية والعمل على حلها وإرسال تقرير فوري عنها إلى الوزارة.

وتابع شادي زلطة: لا يوجد عجز فى معلمى المواد الأساسية بأى فصل دراسى على مستوى مدارس الجمهورية، وفي حالة وجود أي عجز؛ يتم الإعلان عن مسابقات جديدة للمعلمين.

وأكد متحدث التعليم، أنه تم سد العجز بجميع مدارس الجمهورية بنسبة تصل إلى أكثر من 90%، مشددا على أنه لا يوجد عجز فى معلمي المواد الأساسية بأي فصل دراسي على مستوى مدارس الجمهورية.

