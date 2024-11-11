غزالي السويس.. خالد الذكر

الإثنين 11/نوفمبر/2024 - 08:15 م

فى مثل هذا اليوم 11 نوفمبر، كان ميلاد الكابتن غزالي الخطاط والشاعر وزعيم فرقة اولاد الارض الذي آمن بالمقاومة الشعبية ضد العدو الاسرائيلي وصاحب نوبة صحيان انطلقت من السويس الى ربوع الوطن عقب نكسة 1967.

والذي دافع بالكلمة والاغنية فى بكلماته الخالدة :

وعضم اخوتنا نلمه نلمه

نسنه نسنه

ونعمل منه مدافع

وندافع

ونجيب النصر هدية لمصر.. نكتب عليه اسامينا

وهو الكابتن غزالي الشاعر الانسان الوطني الذي كتب بقلبه قبل قلمه :

اتعلمنا منك وقت الشده نهب

واتعلمنا.. ندوس الصعب

نمد الخطوة.. ندق الكعب

واتعودنا شهيدك يبقي عريس

الرجل الذي بشر بالنصر واذن للمقاومة الشعبية بالغناء وآلة السمسمية مع ابناء السويس البسطاء من العمال – الفلاحين – البائعين واصحاب المهن الحرة البسيطة وهم ملح الارض ولاد الارض.

حيث غنوا: فات الكتير يا بلدنا مبقاش الا القليل

وشد بايديهم على الجنود المصريين بغنوة الفاتحة للعسكري سبع السباع الفللي..

واحنا ولاد الارض ولاد مصر العظيمة

ثارنا حنخده بحرب للنصر غناوينا

شباب احرار مانسبش التار

ومن خندقه فى قلب السويس كان احد ابطال المقاومة الشعبية حراس الوطن والسويس بمنطقة 7 غرب وسط البلد.

كما طاف بفرقته كل انحاء مصر محافظات – مدن – قري ونجوع يشد اذر الوطن من اجل كسر الهزيمة 1967، ويتحدي ويقول :

اسمع يا اسرائيلي يا عدو وطني وديني

في قنالي مش هتمر

وهو صاحب مرثية شهدائنا الجنود في سيناء حين غني اغنيته الشهيرة

فكرينك يا سينا.. يا قصتنا الحزينة

ولادنا فى حضن ارضك امانه

خليكي حنونه

وهو الذي غني رافضًا بيع الوهم والاغاني الهابطة حين غني ضد اغنية "العتبه جزاز" وقال:

عتبة سويسنا مش جزاز

عتبة سويسنا نار وغاز

وقال ايضًا :

لا مش حغني للقمر

ولا للشجر

ولا للورد فى غطانه

ومنيش سواح

ولا حقول للهوا طوحنا

طول يا بلدي مافيكي شبر مستباح

وللشهداء غني :

خلديهم يا بلدنا لما نصر يبقي عيد

على محرم ابن قلبك.. مصطفي واخوه سعيد

خلديهم يا بلدنا

متذكرًا الشهداء من ابطال فرقته ابطال المقاومة الشعبية "سلطان - يوسف – فرج – عويس – "وكتب مرسيه للفنان الضرير عربي محمد احمد "بوف" احد ابطال الفرقة

سحت دموعي دم يالا الفتي عربي

كفيف بصر القلب بالطبع كان عربي

خيال لسانه سيف طواف غناه بالعربي

كما نعي محمد حمام الفنان صاحب نشيد السويس واغنية السويس الاشهر "يابيوت السويس" الذي كتبها عبد الرحمن الابنودي حيث قال :

يابيوت السويس.. يابيوت مدنتي

بلبل نشيدك تعيشي انتي

اما عن الاغاني التى قدمها كبار المطرب من كلمات الكابتن غزالي منها

فات الكتير يا بلدنا للفنانه فايده كامل ومحمد منير وغيرهم

ومن عيون برج الحمام للمطرب سمير الاسكندراني

واغنية والله ترجع تاني لبيتك وغيطك للفنان محمد العزبي

كما احتفت السينما المصرية باغاني الكابتن غزالي وكلماته من خلال فيلمي "جبابرة الميناء – زائر الفجر" وفيلم "السويس مدينتي" التسجيلي للمخرج على عبد الخالق.

وفي المسرح تم غناء والحان كلماته "غنوة على خط النار" ومسرحية "مدد يا رفاعة" للفنان المخرج عباس احمد واغاني مسرحية "ليالي الحصاد "

واغاني مسرحية " يوم صعب جدًا " للكاتب هشام السلاموني اخراج حسن الوزير والحان حمدي الواعي.

وتبقي تحية للكابتن غزالي خالد الذكر رمزًا للوطن والسويس وابنائه واحفاده وللابن البار الحاج احمد غزالي.

وستبقي المقاومة خالده والمجد للشهداء فى السويس وغزة وفلسطين ولبنان ضد العدو الصهيوني ومن ورائه امريكا، وعاش كفاح الشعب المصري عظيمًا.