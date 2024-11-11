محافظ الشرقية يتابع مع رؤساء المراكز والمدن التابعة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مساء اليوم، اجتماعاً مع رؤساء مراكز ومدن الزقازيق وفاقوس وأبو حماد وبلبيس والحسينية، وذلك لمناقشة العديد من الملفات المتعلقة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، في حضور محمد نعمة كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ومحمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام.

استهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على رؤساء المراكز بضرورة إستمرار تكثيف حملات النظافة والتجميل لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدن وكذلك رفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة الانضباط للشارع الشرقاوي.

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز بالمتابعة الجادة لسير إنتظام العمل داخل المراكز التكنولوجية بكل مركز ومدينة وحي وكذلك الوحدات المحلية القروية لتذليل أي عقبات أمام العاملين لسرعة نهو الإجراءات المتعلقة بالتصالح وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، مؤكداً على ضرورة تبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام.

وأكد محافظ الشرقية أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل مركز ومدينة وحي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وخلال الإجتماع أعطى محافظ الشرقية تعليماته لرؤساء المراكز بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري برفع تراكمات ناتج التطهير وكذلك القمامة من على جانبي المصارف والمجاري المائية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

تطرق الإجتماع إلى تأكيد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز بالتصدي بكل حسم لمحاولات التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية ، مشدداً على ضرورة رصد المخالفات أولاً بأول وإزالتها فوراً في المهد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مؤكداً أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لن تتوانى في الحفاظ على الرقعة الزراعية وإستعادة أراضي أملاك الدولة.

وقال المحافظ : "إن حجم العمل والمسؤولية كبير جداً يتطلب مسؤول تنفيذي قادر على العطاء يعمل على مدار اليوم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مؤكداً على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بالمراكز والمدن والأحياء لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بالجهاز الإداري والتأكد من تواجدهم بمقر عملهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين".

وفي نهاية الاجتماع طالب المحافظ الجميع ببذل المزيد من الجهد والعمل للتيسير على المواطنين وإنهاء مصالحهم وحسن إستقبالهم والإستماع لشكواهم وايجاد حلول لها في إطار القانون.