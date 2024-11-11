قرار جديد من القاضي لشخصيين انتحلا صفة موظفي كهرباء بمصر الجديدة

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخصيين 15 يومًا على ذمة التحقيق لاتهامهما بالنصب على المواطنين بمصر الجديدة.

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بأسلوب إنتحال الصفة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بانتحال صفة موظفين بشركة الكهرباء وتقاضى مبالغ مالية من المواطنين وتزوير وطباعة إيصالات منسوبة للشركة وتسليمها للمواطنين بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وأقرا بإرتكاب 4 وقائع نصب بذات الأسلوب ، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

