ads
الإثنين 11 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرار جديد من القاضي لشخصيين انتحلا صفة موظفي كهرباء بمصر الجديدة

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخصيين 15 يومًا على ذمة التحقيق لاتهامهما بالنصب على المواطنين بمصر الجديدة. 
ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بأسلوب إنتحال الصفة.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بانتحال صفة موظفين بشركة الكهرباء وتقاضى مبالغ مالية من المواطنين وتزوير وطباعة إيصالات منسوبة للشركة وتسليمها للمواطنين بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وأقرا بإرتكاب 4 وقائع نصب بذات الأسلوب ، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الإستيلاء على مبالغ مالية النصب والإحتيال على المواطنين النصب على المواطنين بأسلوب إنتحال الصفة