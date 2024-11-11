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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

هالاند يعتلي صدارة هدافي الدوري الإنجليزي وصلاح يطارده

هالاند ومحمد صلاح
هالاند ومحمد صلاح
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بعد انتهاء الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/2025، تصدر النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، قائمة الهدافين برصيد 12 هدفًا.

ويأتي في المركز الثاني النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، برصيد 8 أهداف، بعد تألقه وتسجيله هدفًا في مباراة فريقه الأخيرة أمام أستون فيلا.

في المركز الثالث، يتساوى كل من الكاميروني بريان مبيومو، لاعب برينتفورد، والنيوزيلندي كريس وود، مهاجم نوتنجهام فورست، برصيد 8 أهداف لكل منهما.

يحتل المركز الرابع الإنجليزي كول بالمر، لاعب تشيلسي، برصيد 7 أهداف.

أما المركز الخامس، فيتقاسمه كل من السنغالي نيكولاس جاكسون، لاعب تشيلسي، والإنجليزي داني ويلباك، مهاجم برايتون، والإنجليزي ليام ديلاب، لاعب إيبسويتش تاون، برصيد 6 أهداف لكل منهم.

تشير هذه الأرقام إلى المنافسة الشديدة بين اللاعبين على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

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