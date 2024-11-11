المحكمة الاقتصادية تلزم سيدة بدفع 50 ألف جنيه غرامة لنشرها أخبار كاذبة

أصدرت المحكمة الاقتصادية، حكمها النهائي بإلزام سيدة تدعي "م.ك "، وموقع إلكتروني بمبلغ خمسين ألف جنيه، لنشره أخبارًا غير صحيحة، نتيجة بث مباشر ظهر على إحدى منصاتها الإلكترونية .



وكان قد أقام المستشار هيثم عباس المحامي دعوى تعويض برقم ١٤٧٩ لسنة ٢٠٢٣ اقتصادي القاهرة، ضد أحد المواقع الإخبارية، وآخرى قامت بالظهور لايف على الموقع، وبثت أخبار كاذبة بشأنه، واختصمها وطالب بتعويض تقدره المحكمة نتيجة بث هذه الأخبار غير الصحيحة.





وصدر حكم محكمة أول درجة بإلزامهما متضامنين بأداء مبلغ وقدره خمسون ألف جنيه تعويض عن الأضرار المادية والأدبية، وتم استئناف هذا الحكم؛ إلا أن المحكمة الاستئنافية انتهت إلى تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

