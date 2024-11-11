التموين: افتتاح سوق اليوم الواحد بمدينة نصر الجمعة المقبل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن افتتاح سوق اليوم الواحد بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة، حيث يأتي ذلك في يوم الجمعة المقبل 15 نوفمبر، بمدينة نصر أمام مسجد ال رشدان أمام بوابة 10 و11 بقاعة المؤتمرات.

كما قال وزير التموين والتجارة الداخلية أن مواعيد عمل السوق تبدء من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساء .

وأكد الوزير علي أنه سيطرح جميع السلع الغذائية الاستراتيجية الي جانب اللحوم والدواجن المجمدة والخضروات والفواكه بتخفيضات ويتم إتاحة وتوفير كميات كبيرة من السلع.

كما أوضح الدكتور شريف فاروق وزير التموين، أن سوق اليوم الواحد بمدينة نصر يتم بالتعاون مع محافظة القاهرة.

وتحت إشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتعاون مع 50 شركة تشمل شركات القطاع العام والخاص.

حيث يتم طرح جميع أنواع السلع الغذائية وجاري تعميم تجربة السواق الواحد علي مستوي الجمهورية.

وكشف وزير التموين عن جهود الحكومية المكثفة لإنشاء سوق اليوم الواحد، مشيرا إلي أن ذلك ضمن تحركات الدولة للسيطرة على الأسعار.

كما أكد أن مثل هذه الأسواق والمنافذ ستوفر السلع للمواطنين مباشرة من المنتجين دون المرور على الحلقات الوسيطة.

بما يساهم في زيادة المعروض من السلع الأساسية بتخفيضات مناسبة.

وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية، علي تضافر كافة الجهود المبذولة للحد من تعدد الحلقات الوسيطة.

وبما يسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

كما أكد على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

ويأتي ذلك بهدف التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية.

هذا إلى جانب المنافذ المتحركة، للوصول بالسلع للمواطنين في مختلف مناطق الجمهورية.