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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل فترة التوقف الدولي

فريق ليفربول
فريق ليفربول
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بعد انتهاء الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/2025، تصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، بعد فوزه على أستون فيلا بنتيجة 2-0. 

يليه مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 26 نقطة، بعد تغلبه على برايتون بنتيجة 3-1. في المركز الثالث، يأتي نوتنغهام فورست برصيد 22 نقطة، بعد فوزه على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1-0. تشيلسي يحتل المركز الرابع برصيد 21 نقطة، بعد تعادله مع أرسنال بنتيجة 2-2. 

أما أرسنال، فيحتل المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

في مراكز الهبوط، يتواجد ساوثهامبتون في المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط، بعد تعادله مع وولفرهامبتون بنتيجة 1-1. يليه وولفرهامبتون في المركز التاسع عشر برصيد 4 نقاط. 

وفي المركز العشرين والأخير، يأتي إبسويتش تاون برصيد 3 نقاط، بعد خسارته أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 0-2.

هذه النتائج تعكس المنافسة الشديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى كل فريق لتحسين موقعه في جدول الترتيب مع تقدم الموسم.

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