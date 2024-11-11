عمان تدعو إلى تحقيق دولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان

أكد وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، أن الحل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يكمن في اتخاذ حلول سياسية قائمة على احترام حقوق الشعوب وسيادة الدول.

جاء ذلك في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الرياض، حيث سلط الضوء على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة ولبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأشار البوسعيدي إلى أن مشاهد القصف والتدمير في المناطق السكنية والمنشآت الصحية والتعليمية في غزة ولبنان تتعدى جميع المعايير الإنسانية، مؤكدًا ضرورة فتح ممرات إنسانية بلا قيود.

كما شدد على موقف عمان الثابت بضرورة وقف إطلاق النار فورًا، مشيرًا إلى أهمية إجراء تحقيق دولي مستقل لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وإعلاء صوت العدالة كسبيل لتحقيق السلام.

وأضاف الوزير أن عمان تدعم حل الدولتين كإطار أساسي لتحقيق السلام العادل والشامل، مؤكداً على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كحق لا يمكن التنازل عنه.