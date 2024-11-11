أيمن الرقب: القمة العربية الإسلامية تأتي في ظروف معقدة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن القمة العربية الإسلامية المُشتركة غير العادية تأتيفي ظروف معقدة واستكمالًا للقمة السابقة التي عُقدت العام الماضي.

وأضاف الرقب خلال لقاء مع الإعلامية داما الكردي، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه جرى تشكيل لجنة وزارية تحركت على صعيد دولي لشن حشد كبير جدًا باتجاه حل الدولتين، لافتًا، إلى أنّ الحديث بشكل إجمالي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، عندما تحدثت المملكة العربية السعودية على لسان وزير خارجيتها عن تشكيل تحالف دولي يضم بجانب الدول العربية دولا أوروبية حول ضرورة قيام الدولة الفلسطينية.

وأكد أن القمة تأتي في ظروف غاية في التعقيد بعد عام من استمرار الحرب على غزة، مشيرا إلى أن الزعماء العرب تحدثوا بشكل واضح وصريح عن تحصين الجبهة الداخلية بشكل كبير جدًا خاصة أن هناك متغيرات في النظام الأمريكي بالتحديد.



