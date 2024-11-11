وزارة السياحة تحذر من التعامل مع مرشدين ومترجمين أجانب

حذرت وزارة السياحة والآثار، من تعامل بعض شركات السياحة مع مرشدين سياحيين ومترجمين أجانب دون الاستعانة بالمرشدين المصريين المعتمدين، مؤكدة أن هذا الإجراء يخالف القانون.

وتلقت غرفة شركات السياحة، برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، خطابا من وزارة السياحة والآثار في إطار التعاون بين الجانبين لضبط منظومة العمل بالقطاع السياحى، وأكدت الوزارة أنها تلقت مؤخرا العديد من الشكاوى للتضرر من عدم استعانة بعض الشركات السياحية بالمرشد السياحى المصرى والاستعانة بمترجمين اجانب.

وتابعت الوزارة: "وحيث اختص قانون المرشدين السياحيين رقم 1983 فى مادته الأولى المرشد السياحى المصرى دون غيره للقيام بالشرح والأرشاد، فإنه حرصا على ضبط منظومة العمل بالقطاع السياحى برجاء الاستعانة بالمرشد السياحي المصرى وعدم إصدار تصاريح ترجمة للمترجمين الأجانب إلا فى حالة عدم توافر مرشدين سياحيين متحدثين باللغة المراد إصدار تصريح ترجمة بها، وذلك حفاظا على حق المرشد السياحى المصرى واولوية العمل له وقيامه بالشرح والإرشاد كلما أمكن ذلك".