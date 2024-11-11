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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي شخص مصرعه وأصيب 7 أشخاص أخرين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق "شبرا ـ بنها" الحر في محافظة القليوبية.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج، وجرى رفع آثار الحادث، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص، بمنطقة مفارق الزقازيق بطريق  "شبرا ـ بنها" الحر، اتجاه بنها.

انتقلت على الفور الأجهزة المعنية، وجرى الدفع بـ 9 سيارات إسعاف، وتبين إصابة 7 أشخاص، وشخص متوفي، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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