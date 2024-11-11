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الإثنين 11 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رفع 610 أطنان مخلفات بلدية وأتربة وناتج تقليم أشجار في الدقهلية

حملات نظافة مكبرة
حملات نظافة مكبرة بشوارع المنصورة
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أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، رفع 510 أطنان مخلفات بلدية و60 طن مخلفات هدم ومباني و40 طن أتربة وناتج تقليم أشجار بالمنطقة المركزية بالمنصورة .

وأكد "مرزوق "أن أعمال النظافة اليومية تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فيما يتعلق بقطاعي البيئة والنظافة.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه يتفقد يوميا حالة النظافة العامة بشوارع المدينة وغيرها حرصا على المظهر الجمالي للشوارع وحفاظا على البيئة وصحة المواطنين.

وكلف "مرزوق" الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمتابعة أعمال شركات النظافة المكلفة بكنس الشوارع بحي شرق وغرب المنصورة ومدينة طلخا ،واستمرار تشغيل المكنسيات بالطرق والشوارع الرئيسية لرفع كافة الأتربة.

ومن جانبه أوضح محمد حمص مدير عام الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة أن أعمال النظافة اليومية بالمنطقة المركزية تجري بالتنسيق بين الإدارة ورؤساء حي شرق وحي غرب المنصورة و مدينتي المنصورة وطلخا لتكثيف جهود النظافة وفقا لتعليمات محافظ الدقهلية.

وأشار إلى أنه إلى جانب أعمال النظافة تم تقليم الأشجار بشارع سعد زغلول و حديقة شجرة الدر بالإضافة إلى تسليك بالوعات الأمطار بالشوارع الرئيسية استعدادا لموسم الشتاء .

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