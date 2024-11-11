محافظ الدقهلية يعلن إنشاء منطقة صناعية جديدة بمدينة تمي الأمديد

تفقد المحاسب عصام حجاج، مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بمحافظة الدقهلية، مقر إنشاء المنطقة الصناعية الجديدة بمدينة تمى الأمديد بالدقهلية المقترح إنشاؤها على مساحة ١٨ فدان تقريبا.

وقال عصام حجاج، ان المرور علي مقر المنطقة الجديدة المزمع إنشاؤها استهدف متابعة اعمال التنقيب والحفائر التى تقوم بها الهيئة العامة للآثار وتشرف عليها وزارة الآثار لإخراج المساحة من الحظر الأثري تمهيدا لاستغلالها فى إنشاء المنطقة الصناعية التي ستخدم الاستثمار الصناعي وستكون اضافة جديدة للصناعة فى محافظة الدقهلية.

وأضاف مدير عام الانتاج والشؤون الإقتصادية والإستثمار، ان المرور على مقر المنطقة المقترح بحوض الآثار نمرة ٧ بزمام كفر الامير مدينة تمى الامديد وذلك بمرافقة لجنة ضمت في عضويتها نائب رئيس مركز ومدينة تمي الامديد ومدير المتابعة بالمركز وبحضور مفتشي الاثار.

واوضح انه قد تم الانتهاء التنقيب فى مساحة تقدر بحوالي اربعة فدان تقريبا وتم تشغيل فرق عمل أخرى لسرعة الانتهاء من اعمال التنقيب فى باقى المساحة وقدرها ١٤ فدان تقريبا تمهيدا لإنشاء المنطقة الصناعية الجديدة التي تخدم المحافظة والاستثمار الصناعي وتعمل على توفير فرص عمل جديدة وتوفير منتج محلى ذو جودة عالية لتغطية السوق المحلي وزيادة التصدير وتخفيف حدة ووطأة الاستيراد عن كاهل الدولة وتوفير العملة الصعبة.

من جانبه قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ان المحافظة بها 3 مناطق صناعية واستثمارية والمنطقة الصناعية الجديدة تأتي استكمالا للتوسع فى إنشاء المناطق الصناعية لتوفير منتج صناعي محلي ينافس المنتجات العالمية دعما للاقتصاد الوطني ..

وأكد"مرزوق"ان الدولة بكامل اجهزتها حريصة علي تقديم الدعم والمساندة للمستثمرين بالمناطق الصناعية تماشيا مع عام الصناعة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مشيرا الى ان الدقهلية حريصة علي الارتقاء بقطاع الصناعة بالمناطق الصناعية وتنفيذ صناعات جديدة لإتاحة فرص العمل الكريم لابناء الدقهلية..

ولفت المحافظ انه جاري التنسيق حاليا مع الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتخطيط وتقسيم وترفيق المنطقة الصناعية الجديدة تمهيدا لطرحها على المستثمرين الصناعيين وبحث كافة الامور المتعلقة بالاستثمار الصناعي بجميع المناطق الصناعية والاستثمارية بالمحافظة.

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