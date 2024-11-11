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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إعدام 14 طن أغذية فاسدة وتحرير 2745 محضرا في الدقهلية

ضبط أغذية فاسدة فى
ضبط أغذية فاسدة فى الدقهلية
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أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، إعدام 14 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 2745 محضر مخالفة .
وأكد محافظ الدقهلية على استمرار الحملات الرقابية على منافذ الأغذية ومحلات ومصانع بيع وتداول وتقديم الأطعمة والسلع ومتابعة جودة المعروضات والتأكد من توافر شروط التداول والبيع فيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين.
جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير المعروض من الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة والذي أشار إلى صدور قرار النيابة العامة في محضر الضبط المحرر بواسطة مراقبة الأغذية.
من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة أنه تم المرور على أكثر من 3400 منشأة وأن إدارة مراقبة الأغذية قامت بضبط 13 طن أغذية متنوعة وما يزيد عن 4 آلاف لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستخدام.
وفي هذا السياق كشف الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة عن قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بحملات تفتيشية خلال الأشهر الثلاثة الماضية التي أسفرت عن تلك القرارات.

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إغلاق 87 منشأة مخالفة وإعدام 1074 كيلو أغذية في حملة لصحة الدقهلية

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