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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة الدقهلية يوجه بتلافي سلبيات مكافحة العدوى بمستشفى الرمد

وكيل صحة الدقهلية
وكيل صحة الدقهلية خلال جولة بمسشتفى رمد المنصورة
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وجه الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بتلافي سلبيات إدارة مكافحة العدوى داخل مستشفى طب وجراحة العيون “رمد المنصورة” وذلك بعد جولة مفاجئة للاطمئنان على أحوال المرضى والخدمات الصحية المقدمة وتوافر الأدوية وانتظام سير العمل.


بدأ وكيل وزارة الصحة جولته بتفقد قسم الاستقبال ، والعيادات الخارجية وقسم النظارات الطبية والأقسام الداخلية بالمستشفى كما جرى التأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، ومن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والمخزون الإستراتيجي منها.


وتابع وكيل الوزارة الجولة بالمرور على غرف العمليات الجراحية ووحدة الليزر بالإضافة إلى التعقيم والصيدلية موجهاً بتلافى سلبيات مكافحة العدوى .

واختتم “مدكور” الزيارة بتفقد وحدة للتشخيص الطبي عن بعد "تيلي مدسن Telemedicine " والتى تقدم خدماتها  فى تخصص طب وجراحة العيون بمستشفيات الدقهلية وجميع مستشفيات الجمهورية.

رافق "مدكور" فى جولته فريق من المراجعة الداخلية والحوكمة إلى جانب الدكتور أحمد حسانى، مدير المستشفى والدكتورة داليا نبيل، نائب المدير اللوجيستى ورئيس فريق الجودة .

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