وفد من الكنيسة الروسية يزور دير "الأنبا بيشوي" بوادي النطرون

استقبل الأنبا أغابيوس، أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وفدًا من الكنيسة الروسية الأرثوذكسية يضم مطارنة وأساقفة ورؤساء أديرة إلى جانب كهنة ورهبان وراهبات، يرافقهم الأنبا ساويرس أسقف ورئيس ديري القديس الأنبا توماس السائح بسوهاج والخطاطبة والشهيد مار بقطر بالخطاطبة، والمشرف على دير القوي القديس الأنبا موسى بطريق العلمين، والراهب القس داود الأنطوني كاهن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بروسيا.

استمع أعضاء الوفد إلى شرح لتاريخ الدير وذلك في الكنيسة الأثرية، حيث أشار الأنبا أغابيوس إلى أن الدير يعود تاريخ إنشائه إلى القرن الرابع الميلادي، وهو المكان الذي نشأت فيه الحياة الرهبانية ببرية شيهيت.

وتبارك أعضاء الوفد الروسي من جسد القديس الأنبا بيشوي حيث وزاروا كنيسة الشهيد أبسخيرون القليني، وكنيسة البابا بنيامين الثاني البطريرك الـ ٨٢ ومزار البابا شنودة الثالث، ومزار الأنبا صرابامون اسقف ورئيس الدير السابق.

كما زاروا إحدى القلالي الأثرية والتي كان يسكن بها الآباء الشيوخ القدماء في الرهبنة، وزاروا مائدة الطعام الأثرية، والطافوس الذي يدفن فية الآباء الرهبان المتنيحين.

وكانت هناك جلسة مع الأنبا أغابيوس تناولت عددًا من الأمور الخاصة بالحياة الرهبانية، حيث يعيش العديد من الرهبان وفقًا للقواعد التي تسلموها من الرهبان القدامى، متمثلين بالحياة الملائكية وسماتها في القوانين الليتورجية المتأصلة في تقاليد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وشكر رئيس الوفد الروسي الأنبا أغابيوس على طيب الاستقبال، وإتاحة الفرصة لهم لزيارة هذه الأماكن المقدس التي للرهبنة المسيحية القبطية.

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