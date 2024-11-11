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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

شاهد.. تريلر فيلم "Mission: Impossible 8" لـ توم كروز

توم كروز
توم كروز
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كشفت استديوهات باراماونت الترفيهية الإعلان التشويقي الأول لفيلم الأكشن المنتظر “Mission: Impossible - Dead Reckoning Part Two” للنجم توم كروز، والمقرر طرحه في 21 مايو 2025.

في المقطع الدعائي المليء بالإثارة، يغوص كروز ويستكشف غواصة محطمة، ويطير ويسقط من طائرة ثنائية الأجنحة. كما تم الكشف عن عودة أنجيلا باسيت إلى دور مديرة وكالة المخابرات المركزية إيريكا سلون، بعد ظهورها لأول مرة في فيلم "Mission: Impossible – Fallout".

في فيلم “Dead Reckoning”، يجد إيثان هانت نفسه في مواجهة برنامج ذكاء اصطناعي خطير يسمى The Entity والذي يبدو أنه يتنبأ بكل تحركاته وقد يتسبب في كارثة إذا وقع في الأيدي الخطأ. بعد النجاة من حادث قطار كارثي في نهاية الفيلم، يدرك إيثان أن The Entity مخبأ على متن غواصة روسية قديمة، لكن عدوًا من ماضي إيثان يُدعى غابرييل (إيساي موراليس) يلاحقه أيضًا.

https://youtu.be/NOhDyUmT9z0?si=7WmzNki1zl12vq3I

 

Mission Impossible توم كروز