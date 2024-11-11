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الإثنين 11 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخص وزوجته دهسًا تحت عجلات ميكروباص بالمنيا

حادث سير
حادث سير
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 لقي زوج وزوجته مصرعهما دهسا تحت عجلات سيارة ميكروباص، صدمتهما نتيجة السرعة الزائدة  ناحية كورنيش النيل بالقرب من حى أبو هلال وأبراج الاطباء .

حيث تلقى اللواء مجدى سالم مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية، يفيد بمصرع " شيماء . م .ا 39 سنة " وزوجها " على سيد " 44، مقيمين بقرية ماقوسة مركز المنيا، أثناء استقلال موتوسيكل الخاص بهما، خبطتهما سيارتين ميكروباص أثناء تسابقهما قبل دخولهما للموقف، ناحية حي أبو هلال بكورنيش النيل بمدينة المنيا.

تم نقل الجثامين لمشرحة مستشفى المنيا العام، تحت تصرفات النيابة العامة، وتم التحفظ على السائقين والسيارات والموتوسيكل، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة.

وقد أمرت النيابة العامة، بندب الدكتور عماد عزت كبير مفتشى صحة المنيا، لتوقيع الكشف الطبى علي الجثامين ولاصدار شهادات الوفاة.

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